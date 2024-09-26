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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1670 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката без года (1669-1673) DL Гданьск
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1670 DL Гданьск
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Дукат 1670 DL Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг ND (1669-1673) Эльблонгский
Средняя цена 85 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Шеляг ND (1669-1673) Торунь
Средняя цена 60 $
Продажи
0 156
Аверс
Реверс
Шеляг 1670 Гданьск
Средняя цена 450 $
Продажи
0 93

Донативные монеты

Аверс
Реверс
2 дуката без года (1669-1673) Торунь
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 дуката 1670 Торунь
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 2
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