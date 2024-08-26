2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката без года (1669-1673) года "Торунь". Это золотая монета периода Михаила Корибута. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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