Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал 2 дуката
- Год без года (1669-1673)
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката без года (1669-1673) года "Торунь". Это золотая монета периода Михаила Корибута. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Baldwin's (2)
- CNG (2)
- Henry Seligman (1)
- Heritage (1)
- Künker (4)
- MARCINIAK (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (9)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
- WAG (1)
- WCN (8)
- WDA - MiM (2)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 дуката 1669 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск