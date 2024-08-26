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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал 2 дуката
  • Год без года (1669-1673)
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката без года (1669-1673) года "Торунь". Это золотая монета периода Михаила Корибута. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
7097 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
6539 $
Цена в валюте аукциона 28500 PLN
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 дуката без года (1669-1673) "Торунь" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1669 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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