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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1669 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката без года (1669-1673) DL Гданьск
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг ND (1669-1673) Эльблонгский
Средняя цена 85 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Шеляг ND (1669-1673) Торунь
Средняя цена 60 $
Продажи
0 156

Донативные монеты

Аверс
Реверс
2 дуката без года (1669-1673) Торунь
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 39
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