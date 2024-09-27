Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг ND (1669-1673) года "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,72 гр
- Диаметр 15 - 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Шеляг
- Год ND (1669-1673)
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг ND (1669-1673) года "Торунь". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 23000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (7)
- DESA (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- GGN (10)
- Janas (5)
- Katz (4)
- MARCINIAK (10)
- Niemczyk (11)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (2)
- Numision (1)
- Rzeszowski DA (31)
- Stare Monety (1)
- WCN (59)
- WDA - MiM (11)
- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи Шеляг 1669 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск