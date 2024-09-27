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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг ND (1669-1673) года "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Шеляг ND (1669-1673) года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Шеляг ND (1669-1673) года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,72 гр
  • Диаметр 15 - 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Шеляг
  • Год ND (1669-1673)
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг ND (1669-1673) года "Торунь". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 23000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1669 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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