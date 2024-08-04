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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката без года (1669-1673) DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - 2 дуката без года (1669-1673) DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - 2 дуката без года (1669-1673) DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,9 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал 2 дуката
  • Год без года (1669-1673)
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката без года (1669-1673) года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1669 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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