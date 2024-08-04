2 дуката без года (1669-1673) DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката без года (1669-1673) года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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