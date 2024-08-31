Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг ND (1669-1673) года "Эльблонгский" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,72 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Шеляг
- Год ND (1669-1673)
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг ND (1669-1673) года "Эльблонгский". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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