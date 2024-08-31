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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг ND (1669-1673) года "Эльблонгский" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Шеляг ND (1669-1673) года "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Шеляг ND (1669-1673) года "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,72 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Шеляг
  • Год ND (1669-1673)
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг ND (1669-1673) года "Эльблонгский". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 725 PLN
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг ND (1669-1673) "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1669 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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