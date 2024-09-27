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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1670 года "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Шеляг 1670 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Шеляг 1670 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,72 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Шеляг
  • Год 1670
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1670 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Stary Sklep за 5600 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
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  • Wójcicki (2)
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1670 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1670 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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