Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1670 года "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1670 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Stary Sklep за 5600 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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