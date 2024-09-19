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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1670 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Дукат 1670 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Дукат 1670 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Дукат
  • Год 1670
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1670 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5490 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 24000 EUR. Торги состоялись 11 мая 2015.

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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
13689 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
12629 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Bruun Rasmussen - May 11, 2015
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Naumann - June 2, 2013
Продавец Naumann
Дата 2 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1670 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1670 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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