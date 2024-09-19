Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1670 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Дукат
- Год 1670
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1670 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5490 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 24000 EUR. Торги состоялись 11 мая 2015.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
12629 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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