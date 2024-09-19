Дукат 1670 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1670 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5490 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 24000 EUR. Торги состоялись 11 мая 2015.

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