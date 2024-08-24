Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1671 года "Эльблонг" (Польша, Михаил Корибут)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1671 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе WDA - MiM за 5600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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