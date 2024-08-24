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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1671 года "Эльблонг" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Талер 1671 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Талер 1671 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Талер
  • Год 1671
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1671 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе WDA - MiM за 5600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Spink (1)
Польша Талер 1671 "Эльблонг" на аукционе Spink - September 25, 2012
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1671 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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