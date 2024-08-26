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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Талер Михаила Корибута - Польша

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Талер 1671

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Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1671 R8 0 1
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