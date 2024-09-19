Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1671 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката без года (1669-1673) DL Гданьск
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 дуката 1671 HS Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1671 CS Эльблонг
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1671 Эльблонг
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полталера 1671 Эльблонг
Средняя цена 57000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг ND (1669-1673) Эльблонгский
Средняя цена 85 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Шеляг ND (1669-1673) Торунь
Средняя цена 60 $
Продажи
0 156
Аверс
Реверс
Шеляг 1671 Эльблонгский
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1671 Торунь
Средняя цена 140 $
Продажи
0 49

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1671 MH Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Злотовка (1/3 талера) 1671 MH Пробная
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 18

Донативные монеты

Аверс
Реверс
3 дуката без года (1671) Донатив Гданьск
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1669-1673) Торунь
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 39
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск