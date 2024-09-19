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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1671 года HS "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - 2 дуката 1671 года HS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - 2 дуката 1671 года HS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,9 гр
  • Чистого золота (0,2187 oz) 6,8034 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1671
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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