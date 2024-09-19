Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1671 года HS "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,9 гр
- Чистого золота (0,2187 oz) 6,8034 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал 2 дуката
- Год 1671
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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