Донатив 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1671) года "Гданьск". Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе Stack's Bowers за 86250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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