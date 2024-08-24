Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 9,35 гр
- Диаметр 34 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал 3 дуката
- Год без года (1671)
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1671) года "Гданьск". Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе Stack's Bowers за 86250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность UNC PL
Цена
86250 $
Цена в валюте аукциона 86250 USD
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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