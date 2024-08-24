Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1671) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1671) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 9,35 гр
  • Диаметр 34 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал 3 дуката
  • Год без года (1671)
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1671) года "Гданьск". Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе Stack's Bowers за 86250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Niemczyk (1)
  • Otto Helbing (1)
  • Stack's (1)
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
9214 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность UNC PL
Цена
86250 $
Цена в валюте аукциона 86250 USD
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 3 дуката без года (1671) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 дуката 1671 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Михаила Корибута Монеты Польши 1671 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 3 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск