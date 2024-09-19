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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1671 года "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Шеляг 1671 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Шеляг 1671 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,72 гр
  • Диаметр 15 - 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Шеляг
  • Год 1671
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1671 года "Торунь". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1671 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1671 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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