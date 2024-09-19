Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1671 года "Торунь" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,72 гр
- Диаметр 15 - 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Шеляг
- Год 1671
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1671 года "Торунь". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- GGN (9)
- Katz (1)
- MARCINIAK (10)
- Niemczyk (1)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (2)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (3)
- Tempus (1)
- WCN (15)
- WDA - MiM (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Шеляг 1671 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск