Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1671 года "Эльблонг" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 9,74 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Полталера
- Год 1671
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1671 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Niemczyk (2)
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
24187 $
Цена в валюте аукциона 95000 PLN
Где продать?
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