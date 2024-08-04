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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1671 года "Эльблонг" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Полталера 1671 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Полталера 1671 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,74 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Полталера
  • Год 1671
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1671 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
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Польша Полталера 1671 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Полталера 1671 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
24187 $
Цена в валюте аукциона 95000 PLN
Польша Полталера 1671 "Эльблонг" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
37474 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Польша Полталера 1671 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1671 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1671 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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