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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Полталера Михаила Корибута - Польша

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Полталера 1671

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Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1671 R7 0 3
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