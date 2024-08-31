Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года MH (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года со знаком MH. Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе SINCONA AG за 29000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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