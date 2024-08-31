Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года MH (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 9,34 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Злотовка (1/3 талера)
- Год 1671
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года со знаком MH. Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе SINCONA AG за 29000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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