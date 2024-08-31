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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года MH (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года MH - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года MH - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,34 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Злотовка (1/3 талера)
  • Год 1671
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (1/3 талера) 1671 года со знаком MH. Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе SINCONA AG за 29000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
9880 $
Цена в валюте аукциона 39900 PLN
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
13102 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Злотовка (1/3 талера) 1671 MH (Пробная) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (1/3 талера) 1671 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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