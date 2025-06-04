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ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Пробный Дукат 1671 года MH (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Пробный Дукат 1671 года MH - цена золотой монеты - Польша, Михаил КорибутРеверс монеты - Пробный Дукат 1671 года MH - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес3,45 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодМихаил Корибут
  • НоминалДукат
  • Год1671
  • ПравительМихаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный дворБыдгощ
  • НазначениеПробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1671 года со знаком MH. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24020 проданному на аукционе Stack's Bowers за 120000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1671 MH (Пробный) на аукционе Stack's - 15 января 2023
Польша Дукат 1671 MH (Пробный) на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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