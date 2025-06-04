Пробный Дукат 1671 года MH (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1671 года со знаком MH. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24020 проданному на аукционе Stack's Bowers за 120000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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