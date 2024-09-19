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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1671 года "Эльблонгский" (Польша, Михаил Корибут)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,72 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Шеляг
  • Год 1671
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1671 года "Эльблонгский". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе GGN за 200 PLN. Торги состоялись 15 апреля 2000.

Сохранность
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Польша Шеляг 1671 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шеляг 1671 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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