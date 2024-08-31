Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1672 года "Эльблонгский" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,72 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Шеляг
- Год 1672
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1672 года "Эльблонгский". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (2)
- Künker (1)
- MARCINIAK (4)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Tempus (1)
- WCN (8)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1672 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск