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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1672 года "Эльблонгский" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Шеляг 1672 года "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Шеляг 1672 года "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,72 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Шеляг
  • Год 1672
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1672 года "Эльблонгский". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
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  • WCN (8)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе GGN - October 20, 2001
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шеляг 1672 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1672 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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