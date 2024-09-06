Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1672 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Дукат
- Год 1672
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1672 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 17000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
8260 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
10997 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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