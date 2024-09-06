Дукат 1672 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1672 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 17000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.

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