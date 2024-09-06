Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1672 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Дукат 1672 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Дукат 1672 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Дукат
  • Год 1672
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1672 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 17000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Dorotheum (1)
  • Künker (4)
  • Morton & Eden (1)
  • Niemczyk (3)
  • SINCONA (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
8260 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
10997 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1672 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1672 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Михаила Корибута Монеты Польши 1672 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск