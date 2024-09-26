Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1673 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Дукат
- Год 1673
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1673 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4405 проданному на аукционе Stack's Bowers за 26000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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