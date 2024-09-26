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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1673 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Дукат 1673 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Дукат 1673 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Дукат
  • Год 1673
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1673 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4405 проданному на аукционе Stack's Bowers за 26000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
14933 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1673 DL "Гданьск" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1673 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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