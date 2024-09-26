Дукат 1673 года DL "Гданьск" (Польша, Михаил Корибут)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1673 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Михаила Корибута отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4405 проданному на аукционе Stack's Bowers за 26000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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