Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1673 года "Эльблонгский" (Польша, Михаил Корибут)

Аверс монеты - Шеляг 1673 года "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут Реверс монеты - Шеляг 1673 года "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Михаил Корибут

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,72 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Михаил Корибут
  • Номинал Шеляг
  • Год 1673
  • Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1673 года "Эльблонгский". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (2)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (17)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 510 PLN
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1673 "Эльблонгский" на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1673 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Михаила Корибута Монеты Польши 1673 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск