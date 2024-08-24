Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1673 года "Эльблонгский" (Польша, Михаил Корибут)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,72 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Михаил Корибут
- Номинал Шеляг
- Год 1673
- Правитель Михаил Корибут Вишневецкий (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1673 года "Эльблонгский". Это серебряная монета периода Михаила Корибута отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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