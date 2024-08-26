Каталог монет Августа III (1734-1763)

Август III происходил из саксонской династии Веттинов. Как курфюрст Саксонии он был известен под именем Фридрих Август II. Он родился в 1796 году в Дрездене. В 1712 году он отказался от лютеранства и перешел в католичество, что должно было позволить ему в будущем занять польский престол. После смерти своего отца, Августа II Сильного, в 1733 году, он начал борьбу за польскую корону. Однако шляхта, набрав 1 697 голосов, избрала королем Станислава Лещинского. Однако Веттина поддерживала русская армия, что оказалось ключевым фактором на этих выборах. Август был провозглашен королем Польши при поддержке всего 906 дворянских голосов. 1 ноября 1733 года Веттин принес клятву Pacta conventa (обязанность избранного короля уважать законы Речи Посполитой), а 17 января следующего года в Вавельском соборе состоялась церемония королевской коронации. Эти события вызвали войну за престол между сторонниками Веттина, которых поддерживали русские войска, и сторонниками Лещинского, которых поддерживали французские войска. В итоге Станислав Лещинский отказался от польской короны и уехал во Францию. В 1736 году начал собираться Умиротворительный сейм — единственный, который не распался за 30-летнее правление Августа III. Как правитель Саксонии, Веттин проводил довольно активную политику, к чему его вынуждала международная ситуация и агрессивная политика Пруссии. Как правитель Польши он был довольно пассивен. Стратегическим направлением для него был союз с Россией. Правление в Речи Посполитой он передал своему министру Генрику Брюлю. В Польше он появлялся редко, только когда ему нужно было присутствовать на заседаниях Сената и подписывать различные документы. Гораздо чаще он оставался в своем родном Дрездене. Политическая ситуация в Речи Посполитой в рассматриваемый период характеризовалась конфликтом между двумя магнатскими группировками: Чарторыйскими («Семейство») и Потоцкими. 30-летнее правление Августа III было временем мира и процветания для Польши. За это время страна не была втянута ни в одну войну, что привело к экономическому росту. Август III Саксонский умер в Дрездене в 1763 г. Оценивая его правление, следует учитывать политический контекст и ограниченную способность монарха влиять на ход событий. Будучи весьма пассивным в политической сфере, Веттин был весьма активен в сфере культуры. Он был превосходно образован. Он говорил на нескольких языках, включая польский. Он был меценатом, знатоком и экспертом в области искусства, особенно живописи. Он был знаком с Антонио Вивальди, а Иоганн Себастьян Бах посвятил ему одну из своих композиций.

Медные выпуски — шеляги и гроши

В течение дюжины лет после вступления на польский престол Август III практически не проводил денежной политики. Денежный рынок оставался таким же, каким он был при Августе II Сильном. Боратинки, которые постепенно начинали становиться дефицитом, использовались для мелких операций. После шестнадцатилетнего правления, вероятно, по инициативе министра Брюля, Август III решил учредить монетные дворы для чеканки медных шелягов для Польши. Официальным обоснованием послужила нехватка мелкой монеты в денежном обращении. На самом деле причина была иной. Она заключалась в том, чтобы обеспечить королю доход от монетных дворов. Монетные дворы были открыты за пределами территории Речи Посполитой. В Дрездене шеляги чеканились в 1749-1750 годах. Главой монетного двора был Фридрих Вильгельм Фераль. Штемпели шелягов были разработаны Иоганном Вильгельмом Хёкнером и Кристианом Вермутом. В Грюнтале шеляги чеканились в период с 1751 по 1755 год, а гроши, выпущенные в 1762 году, были датированы 1754 и 1755 годами.

В первый период монетным двором управлял Иоганн Готтельф ам Энде, а автором штемпелей был Карл Кристоф Прибус (который ранее работал помощником Кристиана Вермута в Дрездене). В 1762 году управление осуществлял Кристиан Готтлоб Фреге. В Губине шеляги чеканились с 1751 по 1755 г., а гроши — с 1752 по 1755 г. Монетный двор сначала возглавлял Франциско Теодор Фрайхеррвон Штайн, а с 1753 г. — Фридрих Эрнст Хертель. Гравером Губинского монетного двора был Йохан Фридрих Штилер (ранее работавший на Дрезденском монетном дворе). В общей сложности производство шелягов (более или менее соответствующих стандарту боратинок) составило более 151 миллиона штук, грошей — более 48 миллионов штук. С точки зрения польского законодательства, эти выпуски были незаконными. Во-первых, они нарушали Pacta conventa. Во-вторых, Сейм не давал на них своего согласия.

Эмиссии монет из золота и серебра

В августе 1752 года Иоганн Георг Гёдеке из Ансбаха получил разрешение на открытие монетного двора и выпуск золотых и серебряных монет. Первоначально монеты чеканились на старом лейпцигском монетном дворе, а затем завод был перенесен в замок Плейсенбург под Лейпцигом. В 1753 году Гёдеке умер, и его концессия перешла к Кристиану Готтлобу Фреге, еврейскому банкиру из Лейпцига. С 1752 по 1756 год Лейпцигский монетный двор (точнее, монетные дворы Лейпцига и Плейсенбурга) выпускал следующие золотые монеты: августдоры (золотые монеты номиналом в пять шестизлотовых рейхсталеров), два августдора и полуавгустдоры, дукаты, двудукаты и полудукаты. Из серебряных монет чеканились: талеры, полуталеры, двузлотовки с обозначением в саксонских грошах — «8 GR», тымфы, орты, шестаки, полушестаки (трояки) и полуталеры. После перерыва в несколько лет, вызванного прусской оккупацией, были разработаны планы возобновления монетного производства в Дрездене или Губине. Был даже подписан контракт с Христианом Готтлобом Фреге. Однако эти планы не были реализованы. Фреге удалось отчеканить только талеры с датой 1762 г., упомянутые выше датированные гроши и пробные злотовки 1762 г. Контракт был разорван по неизвестным причинам.

Прусские (и не только) фальшивки

В 1756 году началась Семилетняя война. Прусская армия вошла в Саксонию, захватив, среди прочего, монетный двор в Лейпциге вместе с монетными штемпелями. Король Пруссии Фридрих II приказал использовать завоеванное и начать массовое производство монет с использованием оригинальных штемпелей, но со значительно сниженной пробой серебра. Уже были известны случаи, когда Пруссия чеканила (на монетных дворах во Вроцлаве и Кенигсберге) «польские» монеты пониженной пробы и затем вводила их в денежное обращение Речи Посполитой. Однако теперь фальшивомонетничество приобрело беспрецедентные масштабы. Монетный двор Лейпцига был передан в аренду консорциуму из двух компаний во главе с Вейтелем Гейне Эфраимом. От его имени продукция Лейпцигского монетного двора с этого периода (до 1763 года) называлась эфраимками. Лейпцигский монетный двор не обладал монополией на подделку польской чеканки. Некоторые авторы пишут о семи монетных дворах-фальшивомонетчиках. До сих пор точно не установлено, какие монетные дворы были вовлечены в эту практику. В потоке фальшивых монет, хлынувшем в Польшу в этот период, наряду с прусской продукцией встречались выпуски других мастерских. Из них наиболее известным был монетный двор, расположенный в замке в Любовле, который возглавлял масон и будущий великий монетный предприниматель Петр Миколай Гартенберг. Он работал на счет ... министра Генрика Брюля.

Королевские монетные дворы в Пруссии

В 1734 году Гданьский монетный двор выпустил серию дукатов. Они стали первыми польскими золотыми монетами с рифлёным гуртом. Это должно было обеспечить защиту от обрезания дукатов. После этого первого выпуска последовал перерыв на несколько лет. Монетный двор был вновь открыт в 1752 году, и завод интенсивно работал в течение следующего десятилетия. Управляющие менялись довольно часто. Ими последовательно были: Вильгельм Ратс, Ян Юст Ястер, Ратс Зиберт, Конрад Хенрик Швердтнер, Рудольф Эрнест Экерманн. Чеканились следующие номиналы: шеляги, трояки, шестаки, орты, злотовки, двузлотовки и дукаты. Чеканка монет в Гданьске, хотя и была оправдана наплывом прусских фальшивок и отсутствием мелкой монеты в повседневных операциях, осуществлялась произвольно, не спрашивая мнения Великого казначея короны Кароля Седльницкого.

Торунь запустил монетный двор в 1760 году, как и Гданьск — без консультации с казначеем. Обоснование для начала монетного производства также было схожим. В Торуни также не хватало мелкой монеты для повседневных операций. Поэтому было решено, что лучше всего чеканить свою собственную монету, которую можно будет легко отличить от иностранных подделок. Управление монетным двором взял на себя Даниэль Беттхер. С 1762 года монетным двором руководил Шимон Фридрих Брюкман. На Торуньском монетном дворе чеканились шеляги, трояки и шестаки.

Эльблонг пошел по стопам Гданьска и Торуни и открыл монетный двор в 1760 году. Им последовательно управляли: Конрад Генрик Швердтнер, Генрик Вильгельм Селиус, Юстус Кароль Шредер и Фридрих Людвиг Штибер. На Эльблонгском монетном дворе чеканились: шеляги, трояки, шестаки, орты, тымфы и двудукаты.

Дариуш Маржента