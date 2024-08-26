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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1734 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1734 Гданьский
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 22
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