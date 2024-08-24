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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1734 года "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Дукат 1734 года "Гданьский" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Дукат 1734 года "Гданьский" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Дукат
  • Год 1734
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1734 года "Гданьский". Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2916 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
10618 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS63+ PCGS
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Solidus Numismatik - October 28, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1734 "Гданьский" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1734 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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