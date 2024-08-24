Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1734 года "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Дукат
- Год 1734
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1734 года "Гданьский". Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2916 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
10618 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS63+ PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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