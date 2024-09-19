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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1756 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1756 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 4,32 гр
  • Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (238)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Шестак (6 грошей) 1756 EC "Коронный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1756 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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