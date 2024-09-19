Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 4,32 гр
- Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (238)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
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Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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