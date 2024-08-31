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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1756 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров (2 августдора) 1756 EC Коронные
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 талеров (1 августдор) 1756 EC Коронные
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Дукат 1756 EDC Коронный
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1756 EDC Коронный
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1756 "8 GR"
Средняя цена 900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1756 EC Коронный
Средняя цена 200 $
Продажи
0 565
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1756 EC Коронный
Средняя цена 130 $
Продажи
1 238
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1756 EC Коронный
Средняя цена 620 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полторак 1756 EC Коронный
Средняя цена 150 $
Продажи
0 51
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