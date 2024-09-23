Трояк (3 гроша) 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

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