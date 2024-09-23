Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 2,16 гр
- Чистого серебра (0,0202 oz) 0,6286 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (4)
- Numimarket (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1756 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск