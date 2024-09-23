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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1756 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1756 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 2,16 гр
  • Чистого серебра (0,0202 oz) 0,6286 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 2350 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Трояк (3 гроша) 1756 EC "Коронный" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1756 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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