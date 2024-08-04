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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Трояк (3 гроша) Августа III - Польша

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Трояк (3 гроша) 1753

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1753 Надпись "1/2 Sz" R4 0 34
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Трояк (3 гроша) 1753-1756

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1753 EC Надпись "3" R5 0 11754 EC R4 0 1231756 EC R2 0 10
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Трояк (3 гроша) 1755-1763

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1755 R2 0 621755 Чистое серебро R7 0 151758 R2 0 661758 Чистое серебро R7 0 01760 REOE R2 0 461763 REOE R2 0 371763 REOE Чистое серебро R7 0 6
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Трояк (3 гроша) 1760

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1760 REOE Клипа. Чистое серебро R7 0 2
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Трояк (3 гроша) 1763

Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1763 R3 0 61763 DB R2 0 621763 SB R4 0 2
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Трояк (3 гроша) 1761-1763

Эльблонский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1761 R5 0 11763 FLS R4 0 221763 FLS Чистое серебро R6 0 4
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Трояк (3 гроша) 1763

Эльблонский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1763 FLS R4 0 0
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