Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Трояк (3 гроша) Августа III - Польша
Трояк (3 гроша) 1753Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1753 Надпись "1/2 Sz" R4 0 34
Трояк (3 гроша) 1753-1756Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1753 EC Надпись "3" R5 0 11754 EC R4 0 1231756 EC R2 0 10
Трояк (3 гроша) 1755-1763Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1755 R2 0 621755 Чистое серебро R7 0 151758 R2 0 661758 Чистое серебро R7 0 01760 REOE R2 0 461763 REOE R2 0 371763 REOE Чистое серебро R7 0 6
Трояк (3 гроша) 1760Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1760 REOE Клипа. Чистое серебро R7 0 2
Трояк (3 гроша) 1763Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1763 R3 0 61763 DB R2 0 621763 SB R4 0 2
Трояк (3 гроша) 1761-1763Эльблонский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1761 R5 0 11763 FLS R4 0 221763 FLS Чистое серебро R6 0 4
Трояк (3 гроша) 1763Эльблонский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1763 FLS R4 0 0
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