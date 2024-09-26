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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1763 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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