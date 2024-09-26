Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (2)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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