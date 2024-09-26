Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

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