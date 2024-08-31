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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1763 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1763 REOE Гданьский Золото
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 REOE Гданьский Золото
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1763 REOE Гданьская
Средняя цена 1000 $
Продажи
1 85
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1763 REOE Гданьский
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1763 ICS Эльблонгский
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Тымф (18 грошей) 1763 FLS Эльблонгский "Sec"
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Тымф (18 грошей) 1763 FLS Эльблонгский "Secund"
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1763 REOE Гданьский
Средняя цена 200 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1763 Торуньский
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1763 DB Торуньский
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1763 DB Торуньский Чистое серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1763 ICS Эльблонгский
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1763 FLS Эльблонгский
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 REOE Гданьский
Средняя цена 95 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 REOE Гданьский Чистое серебро
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 Торуньский
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 DB Торуньский
Средняя цена 150 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 SB Торуньский
Средняя цена 920 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 FLS Эльблонский
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 FLS Эльблонский Чистое серебро
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1763 FLS Эльблонский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1763 REOE Гданьский Чистое серебро
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шеляг 1763 FLS Эльблонгский Чистое серебро
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг 1763 ICS Эльблонгский Чистое серебро
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1763 REOE Гданьский
Средняя цена 200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Шеляг 1763 DB Торуньский
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Шеляг 1763 Торуньский
Средняя цена 95 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Шеляг 1763 FLS Эльблонгский
Средняя цена 35 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Шеляг 1763 ICS Эльблонгский
Средняя цена 50 $
Продажи
0 98

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1763 ICS Пробные Эльблонгские
Средняя цена
Продажи
0 0
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