Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,94 гр
- Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе
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