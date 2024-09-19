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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе

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Польша Шестак (6 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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