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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Шестак (6 грошей) Августа III - Польша

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Шестак (6 грошей) 1753

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1753 Надпись "Sz" R3 0 28
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Шестак (6 грошей) 1753-1756

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1753 EC Надпись "VI" R4 0 101754 EC 0 1521755 EC R 0 2451756 EC R2 1 238
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Шестак (6 грошей) 1760

Гданьский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1760 REOE 8,000,000 R2 0 681760 REOE Золото - R8 0 1
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Шестак (6 грошей) 1761-1763

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1761 REOE R2 0 331762 REOE R2 0 661763 REOE R2 0 105
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Шестак (6 грошей) 1761

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1761 REOE Клипа R7 0 9
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Шестак (6 грошей) 1762-1763

Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1762 R4 0 01762 Чистое серебро R7 0 11762 DB R5 0 01763 R4 0 41763 DB R3 0 31763 DB Чистое серебро R7 0 0
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Шестак (6 грошей) 1762

Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1762 ICS R8 0 1
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Шестак (6 грошей) 1762-1763

Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1762 ICS R4, R8 0 331763 ICS R4 0 101763 FLS R4 0 1
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