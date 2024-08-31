Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Шестак (6 грошей) Августа III - Польша
Шестак (6 грошей) 1753Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1753 Надпись "Sz" R3 0 28
Шестак (6 грошей) 1753-1756Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1753 EC Надпись "VI" R4 0 101754 EC 0 1521755 EC R 0 2451756 EC R2 1 238
Шестак (6 грошей) 1760Гданьский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1760 REOE 8,000,000 R2 0 681760 REOE Золото - R8 0 1
Шестак (6 грошей) 1761-1763Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1761 REOE R2 0 331762 REOE R2 0 661763 REOE R2 0 105
Шестак (6 грошей) 1761Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1761 REOE Клипа R7 0 9
Шестак (6 грошей) 1762-1763Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1762 R4 0 01762 Чистое серебро R7 0 11762 DB R5 0 01763 R4 0 41763 DB R3 0 31763 DB Чистое серебро R7 0 0
Шестак (6 грошей) 1762Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1762 ICS R8 0 1
Шестак (6 грошей) 1762-1763Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1762 ICS R4, R8 0 331763 ICS R4 0 101763 FLS R4 0 1
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