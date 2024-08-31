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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1753 года EC "Коронный". Надпись "VI" (Польша, Август III)

Разновидность: Надпись "VI"

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1753 года EC "Коронный" Надпись "VI" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1753 года EC "Коронный" Надпись "VI" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 4,32 гр
  • Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Надпись "VI". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1310 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность F
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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