Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1753 года EC "Коронный". Надпись "VI" (Польша, Август III)
Разновидность: Надпись "VI"
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 4,32 гр
- Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Надпись "VI". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1310 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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