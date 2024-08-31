Шестак (6 грошей) 1753 года EC "Коронный". Надпись "VI" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Надпись "VI". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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