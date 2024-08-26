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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1753 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров (2 августдора) 1753 G Коронные
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 талеров (1 августдор) 1753 G Коронные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G Коронные
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 дуката 1753 EDC Коронные
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Дукат 1753 EDC Коронный
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг 1753 WR Гданьский Золото
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1753 Коронный
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1753 EDC Коронный
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полталера 1753 Коронные
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Полталера 1753 EDC Коронные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1753 "8 gr"
Средняя цена 800 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1753 "8 GR"
Средняя цена 230 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC "8 GR"
Средняя цена 85 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1753 EC Коронный
Средняя цена 190 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
Тымф (18 грошей) 1753 Коронный
Средняя цена 250 $
Продажи
0 178
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1753 Коронный Надпись "Sz"
Средняя цена 950 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1753 EC Коронный Надпись "VI"
Средняя цена 480 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1753 Коронный Надпись "1/2 Sz"
Средняя цена 880 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1753 EC Коронный Надпись "3"
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полторак 1753 Коронный
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг 1753 IS Гданьский Чистое серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1753 WR Гданьский Чистое серебро
Средняя цена 790 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1753 Коронный
Средняя цена 240 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Шеляг 1753 Гданьский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1753 WR Гданьский
Средняя цена 150 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Шеляг 1753 Коронный
Средняя цена 240 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Шеляг 1753 Коронный Буквенная маркировка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 43
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