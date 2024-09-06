Трояк (3 гроша) 1753 года EC "Коронный". Надпись "3" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Надпись "3". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность VF (1)