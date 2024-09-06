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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1753 года EC "Коронный". Надпись "3" (Польша, Август III)

Разновидность: Надпись "3"

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1753 года EC "Коронный" Надпись "3" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1753 года EC "Коронный" Надпись "3" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 2,16 гр
  • Чистого серебра (0,0202 oz) 0,6286 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Надпись "3". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 EC "Коронный" на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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