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Трояк (3 гроша) 1753 года EC "Коронный". Надпись "3" (Польша, Август III)
Разновидность: Надпись "3"
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 2,16 гр
- Чистого серебра (0,0202 oz) 0,6286 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Надпись "3". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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