Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1753 года IS "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,75 гр
- Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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