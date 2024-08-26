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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Шеляг Августа III - Польша

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Шеляг 1750

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1750 Чистое серебро R6 0 3
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Шеляг 1753-1763

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1753 IS Чистое серебро R8 0 01753 WR Чистое серебро R5 0 51754 WR Чистое серебро R5 0 01761 REOE Чистое серебро R5 0 21763 REOE Чистое серебро R5 0 7
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Шеляг 1761-1763

Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1761 CHS Чистое серебро R6 0 21761 HWS Чистое серебро R6 0 01763 FLS Чистое серебро R6 0 31763 ICS Чистое серебро R6 0 3
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Шеляг 1761

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1761 REOE Клипа 0 3
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Шеляг 1760-1762

Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1760 Чистое серебро R5 0 51761 DB Чистое серебро R5 0 01762 DB Чистое серебро R5 0 5
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