Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Шеляг Августа III - Польша
Шеляг 1750Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1750 Чистое серебро R6 0 3
Шеляг 1753-1763Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1753 IS Чистое серебро R8 0 01753 WR Чистое серебро R5 0 51754 WR Чистое серебро R5 0 01761 REOE Чистое серебро R5 0 21763 REOE Чистое серебро R5 0 7
Шеляг 1761-1763Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1761 CHS Чистое серебро R6 0 21761 HWS Чистое серебро R6 0 01763 FLS Чистое серебро R6 0 31763 ICS Чистое серебро R6 0 3
Шеляг 1761Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1761 REOE Клипа 0 3
Шеляг 1760-1762Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1760 Чистое серебро R5 0 51761 DB Чистое серебро R5 0 01762 DB Чистое серебро R5 0 5
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