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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1753 года WR "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Шеляг 1753 года WR "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1753 года WR "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,75 гр
  • Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 8 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1753 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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