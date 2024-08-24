Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1753 года WR "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,75 гр
- Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 8 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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