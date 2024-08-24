Шеляг 1753 года WR "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 8 октября 2013.

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