Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1750 года "Коронный". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Шеляг 1750 года "Коронный" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1750 года "Коронный" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0418 oz) 1,2987 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1750
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1750 года "Коронный". Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1467 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 13500 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3258 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
2486 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1750 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1750 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск