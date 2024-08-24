Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1750 года "Коронный". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0418 oz) 1,2987 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1750
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1750 года "Коронный". Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1467 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 13500 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3258 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
2486 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Где продать?
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