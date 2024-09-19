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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1750 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1750 Коронный
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1750 Коронный Чистое серебро
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1750 Коронный
Средняя цена 880 $
Продажи
0 12
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