Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1750 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1750
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1750 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1481 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Шеляг 1750 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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