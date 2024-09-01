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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1750 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1750 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1750 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1750
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1750 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
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  • Numimarket (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1481 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1750 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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