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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Медные монеты Шеляг Августа III - Польша

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Шеляг 1753-1763

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1753 R7 0 01753 WR R1 0 191754 R2 0 411754 WR R4 0 161757 R2 0 211760 R6 0 11761 REOE R2 0 381763 REOE R2 0 23
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Шеляг 1749-1755

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1749 R2 0 491750 R2 0 121751 0 531751 Буквенная маркировка 0 141752 0 181752 Буквенная маркировка 0 271753 0 131753 Буквенная маркировка 0 431754 0 121754 Буквенная маркировка 0 151755 0 11755 Буквенная маркировка 0 9
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Шеляг 1760-1763

Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1760 DB R2 0 151760 R1 0 441761 DB R1 0 161761 R1 0 541762 DB R3 0 111762 R4 0 61763 DB R2 0 141763 R1 0 51
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Шеляг 1760-1763

Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1760 R5 0 11760 CHS R6 0 01761 R3 0 121761 CHS R3 0 01761 HWS R3 0 71763 FLS R2 0 291763 ICS R2 0 98
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