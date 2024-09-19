Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Медные монеты Шеляг Августа III - Польша
Шеляг 1753-1763Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1753 R7 0 01753 WR R1 0 191754 R2 0 411754 WR R4 0 161757 R2 0 211760 R6 0 11761 REOE R2 0 381763 REOE R2 0 23
Шеляг 1749-1755Коронный
Шеляг 1760-1763Торуньский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1760 DB R2 0 151760 R1 0 441761 DB R1 0 161761 R1 0 541762 DB R3 0 111762 R4 0 61763 DB R2 0 141763 R1 0 51
Шеляг 1760-1763Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1760 R5 0 11760 CHS R6 0 01761 R3 0 121761 CHS R3 0 01761 HWS R3 0 71763 FLS R2 0 291763 ICS R2 0 98
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