Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1761 года "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Эльблонгский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 3 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (5)
- Janas (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- Numedux (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1761 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск