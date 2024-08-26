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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1761 года "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1761 года "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1761 года "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Эльблонгский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 3 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numedux (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1761 "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1761 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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