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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1761 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1761 REOE Гданьский Золото
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC "8 GR"
Средняя цена 330 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1761 REOE Гданьский
Средняя цена 310 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1761 REOE Гданьский Клипа
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1761 Эльблонский
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 REOE Гданьский Чистое серебро
Средняя цена 670 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 CHS Эльблонгский Чистое серебро
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 HWS Эльблонгский Чистое серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 REOE Гданьский Клипа
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 DB Торуньский Чистое серебро
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1761 REOE Гданьский
Средняя цена 320 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 DB Торуньский
Средняя цена 130 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 Торуньский
Средняя цена 50 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 Эльблонгский
Средняя цена 65 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 CHS Эльблонгский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1761 HWS Эльблонгский
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
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