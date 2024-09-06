Шеляг 1761 года HWS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Эльблонгский" со знаком HWS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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