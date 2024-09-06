Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1761 года HWS "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Эльблонгский" со знаком HWS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- MARCINIAK (2)
- WDA - MiM (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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