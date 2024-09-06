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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1761 года HWS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1761 года HWS "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1761 года HWS "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Эльблонгский" со знаком HWS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (2)
  • WDA - MiM (2)
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Шеляг 1761 HWS "Эльблонгский" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1761 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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