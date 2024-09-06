Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1761 года DB "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,62 гр
- Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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