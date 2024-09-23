Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1761 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1761 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 4800 PLN. Торги состоялись 28 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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