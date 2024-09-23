Двузлотовка (8 грошей) 1761 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1761 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 4800 PLN. Торги состоялись 28 января 2022.

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