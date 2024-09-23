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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1761 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1761 года EC ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1761 года EC ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1761 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 4800 PLN. Торги состоялись 28 января 2022.

Сохранность
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1761 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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