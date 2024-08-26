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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1761 года "Эльблонский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1761 года "Эльблонский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1761 года "Эльблонский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1761 года "Эльблонский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2000.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1761 "Эльблонский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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